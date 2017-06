Congo-Brazzaville: Finances - La BDEAC se dote d'un plan stratégique pour la période 2017-2022

Les nouvelles stratégies opérationnelles, financières et organisationnelles de la Banque de développement des Etats de l'Afrique centrale (Bdéac) ont été approuvées et autorisées par les administrateurs à être mis en œuvre.

Ce plan a été validé à l'issue du premier conseil d'administration de cette institution bancaire tenu le 28 juin à Brazzaville.

Dans un contexte sous-régional marqué par le ralentissement de la croissance économique et la baisse des cours des matières premières, la Bdéac, en sa qualité d'institution de financement du développement et de promotion de l'intégration régionale, compte en effet, financer des projets structurants et ceux du secteur privé.

Pour ce faire, la priorité sera accordée au financement des projets à forte intensité de main d'œuvre respectant les normes environnementales, afin de contribuer à la lutte contre le chômage au sein des Etats. Une attention particulière sera aussi accordée aux secteurs agricole, de la pêche, la pisciculture, l'élevage et l'agro-industrie, dans l'optique de réduire le niveau d'importation des denrées alimentaires dans les pays membres de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac).

« Le plan stratégique 2017-2021 est conçu sur la base des hypothèses crédibles et vraisemblables, des perspectives de mobilisation certaines de ressources et un programme de financement en adéquation avec la capacité réelle de la banque », souligne le communiqué de presse de ladite institution.

Soulignons que ce plan se fonde sur la vision de la Bdéac à l'horizon 2025 qui est celle d'être un partenaire de référence pour l'intégration régionale et le développement humain en zone Cémac.

Outre les nouvelles stratégies opérationnelles de la banque, le conseil d'administration a passé en revue les activités menées par la banque en 2016. Le rapport fait état de deux faits marquants :

-le premier concerne l'activité de financement des projets dont le montant total s'élève à 110 milliards FCFA contre 105 milliards en 2015. Ce fonds a été investi dans les domaines des infrastructures aéroportuaires, des industries agroalimentaires et de la cimenterie.

- le second point concerne l'élargissement et l'approfondissement de la coopération de la banque des partenaires. C'est ainsi qu'on note la signature d'une convention de prêt de 40 millions d'euros entre la Bdéac et la banque chinoise de développement pour le financement des PME.