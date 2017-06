Tunisie: Franck Kom fait monter les enchères...

Le premier arrivé de l'été était Maher Besseghaier qui s'est engagé samedi dernier pour quatre ans au profit de l'Espérance de Tunis.

Trois autres renforts au moins sont attendus cet été, à commencer par Franck Kom. Le milieu défensif camerounais est sur les tablettes des dirigeants « sang et or » depuis un bon moment déjà et les négociations vont bon train. Sauf que l'Etoile, l'ancien club de Kom, est également sur ses traces.

Au fait, le Camerounais joue sur deux fronts. Il y a une semaine, il était à Sousse où il a mené des tractations avec les dirigeants étoilés. Parallèlement, les responsables espérantistes sont entrés en contact avec lui à la demande de Faouzi Benzarti. Le technicien « sang et or » connaît bien les qualités intrinsèques du joueur pour l'avoir entraîné à l'Etoile.

Les négociations entre les dirigeants espérantistes et le joueur ont atteint un stade avancé. Selon nos sources, Fanck Kom aurait exigé une prime de signature d'un montant de 2 millions de dinars. Le joueur est parti cette semaine au Cameroun pour des raisons familiales alors que la délégation « sang et or » s'est envolée hier pour Kinshasa. Les négociations devront donc reprendre après le retour de l'équipe du RD Congo.

Une chose est sûre, Franck Kom est en train de faire monter les enchères et devra signer pour le plus offrant. Affaire à suivre !

Dhaouadi rétabli

A Kinshasa où il affrontera après-demain l'AS Vita Club, le staff technique pourra compter sur les services de Chamseddine Dhaouadi qui a totalement récupéré de sa blessure.

Rappelons aussi que Faouzi Benzarti dispose également de Saâd Bguir qui a purgé sa suspension.

Dhaouadi et Bguir, voilà deux renforts qui seront utiles après-demain au staff technique dans un match où les « Sang et Or » sont appelés à ramener un résultat positif de leur périple congolais afin de rester en tête du classement du groupe C.