Le Royaume du Maroc est actuellement un trait d'honneur économique entre l'Afrique et l'Europe. Et, le roi Mohamed VI est au centre de cette performance heureuse du royaume Marocain.

Au rythme de cette confiance mutuelle, le roi Mohamed VI a fait 63 voyages officiels dont 11 en Afrique de l'Ouest. Un véritable piquet d'honneur pour le Maroc qui pourrait être considéré comme la porte d'entrée pour l'Europe en Afrique. Autrement, on peut expliquer que le royaume du Maroc abrite déjà des usines de montages automobiles. En l'espèce, le pays du roi Mohamed VI dont "l'Africanisme" n'est pas sujet à discuter, reste une puissance économique arabe quand on se place objectivement en dessous des 63 voyages officiels, dont 11 en Afrique.

Au Maroc qu'on se rassure : aucun Marocain ne reprochera à Mohamed VI de n'avoir strictement aucun effet sur le continent africain après son retour dans l'Union Africaine. Et le fait que la Cedeao ait donné son accord de principe au Maroc pour adhérer à l'organisation ouest sous-régionale a aussi un effet irrésistible sur les économies puissantes du Nigéria, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, ou de la Guinée. Ce n'est pas peu dire. Sur le plan religieux, la CEDEAO a une population de 190 millions de musulmans.

Ce rappel de principe fondamental serait un autre aspect équitable pour la libre circulation des personnes et des biens entre la CEDEAO et le royaume chérifien. Nous connaissons bien le Maroc pour l'avoir visité en notre qualité de journaliste, de Rabat à FES, en passant par MARRAKECH et ALAHAYOUN. C'est un royaume ouvert à la critique et au débat depuis le roi HASSAN II, père de Mohamed VI. Nous avons aussi assisté à plusieurs élections législatives au Maroc. Inutile de revenir sur les amabilités de toute la classe politique marocaine.

Evidemment, le Maroc est un pays ouvert, prêt pour le débat. Pour nous, cette vérité économique et politique peut faire de ce pays, le leader du marché commun africain, et porte d'entrée principale pour l'Europe sur le continent africain. Raison de plus, pour faire preuve de sérieux, le Maroc avait annulé sa demande d'adhésion à l'union économique Européenne, il y a de cela quelques années.