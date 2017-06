Afrique: CAF Ligue des Champions/ USMA - Hamzaou: « Pas une partie de plaisir » face à Al Ahly

L'USM Alger sera face à Al Ahly Tripoli ce vendredi dans le cadre de la 5ème journée de la CAF Ligue des Champions. A une journée de la fin de la phase des poules de la prestigieuse compétition africaine, la formation algéroise pourrait sceller sa qualification aux quarts de finale dès ce 5e round. Un match délocalisé à Sfax (Tunisie) en raison de la situation sécuritaire en Libye, ce qui pourrait constituer un avantage pour les Algérois qui évolueront sans grande pression. L'USM Alger et Al Ahly Tripoli sont au coude à coude avec sept points, deux de plus que Zamalek d'Egypte qui a perdu son leadership après sa défaite à Alger (0-2) et quatre de plus que Caps United (Zimbabwe) défait pour la deuxième fois d'affilée sur le même score (2-4) par les Libyens.

« La dernière victoire acquise avec l'art et la manière face aux Egyptiens du Zamalek nous a fait énormément de bien, aussi bien du point de vue comptable que psychologique. Le moral des joueurs est au top. Le groupe est en confiance et c'est de bon augure pour la suite de notre parcours, notamment cette rencontre face au Ahly de Tripoli, » a confié le nouvel attaquant vedette de l'USMA, Hamzaoui, à nos confrères du Buteur.

Ce face-à-face sera très certainement déterminant pour la première place de ce groupe B de la CAF Ligue des Champions, vu la situation des quatre équipes. En effet, les partenaires de Hamzaoui ont réussi à se hisser à la place du leader suite à leur précieuse victoire arrachée contre le Zamalek d'Egypte sur le score de 2-0 au stade du 5-Juillet, lors de la précédente journée. De ce fait, l'enjeu de cette sortie des Rouge et Noir s'annonce capitale et pourrait déjà franchir un pas vers les quarts de finale.

« A voir le classement de notre groupe, on se rend rapidement compte de l'importance de cette rencontre et surtout de la qualité de notre adversaire qui dispose de sept points au compteur. On le sait parfaitement bien, cette rencontre ne sera pas une partie de plaisir. Bien au contraire, il faudra suer et donner le meilleur de nous-mêmes pour arracher un résultat positif qui nous permettra de préserver nos chances de qualification en quarts de finale, a ajouté Hamzaoui. Battre Al Ahly, repartir avec les trois points, serait le meilleur scénario pour nous. Cela nous permettra d'assurer une place en quarts de finale et de jouer le dernier match du groupe avec sérénité. On a parfaitement conscience du coup qu'on peut jouer et on fera tout pour revenir de Sfax avec le meilleur résultat possible et pourquoi pas une victoire. »

L'équipe libyenne d'Al Ahly Tripoli est arrivée mardi soir à Sfax. De son côté la délégation de l'USM Alger est attendue mercredi après-midi à Tunis et se rendra ensuite directement à Sfax par bus. L'autre match du groupe B de la CAF Ligue des Champions entre Caps United et Zamalek sera disputé dimanche 2 juillet au stade de Harare.