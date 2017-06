Tunisie: Les exportations ont rapporté 128,4 millions de dinars

S'agissant des exportations de la pêche, elles ont atteint à la fin du mois de mai 2017 en quantités 7492,3 t et en valeur 128,4 millions de dinars. Au cours des cinq premiers mois de 2016, on a exporté 7.747,3 t pour une valeur de 104,9 millions de dinars. Ainsi, on a enregistré, au cours de cette année, une baisse de 255 t, soit -3,3% mais une augmentation en valeur de 23,5 millions de dinars, soit +22%.

L'accroissement de la valeur des exportations est imputé à la hausse de la moyenne des prix à l'exportation surtout pour les poissons (+59%), les poulpes (+40,6%) et les calamars (+23%). A la fin du mois de mai 2017, les importations des produits de la pêche ont atteint 16.505 t, d'une valeur de 80,9 millions de dinars contre 10.781 t, d'une valeur de 51 millions de dinars durant la même période de 2016. Ainsi, on a enregistré une évolution de 5.724 t en quantités (+53%) et de 29,9 millions de dinars en valeur (+58,6%). L'évolution des importations s'explique notamment par l'accroissement important de l'importation du thon congelé particulièrement, soit une hausse de 115% en quantités (+5.487 t) et une augmentation de 185% (+22 MD) en valeur.

Les exportations des produits de la pêche pourraient s'améliorer si toutes les opportunités offertes aussi bien par les marchés traditionnels que par les nouveaux marchés étaient exploitées à bon escient. Les marchés européen et africain disposent d'un potentiel énorme en termes de commercialisation de ces produits frais et congelés. La Tunisie qui a accumulé une longue expérience avec le marché européen en matière d'exportation des produits de la pêche est en mesure d'augmenter sa part et de se repositionner dans ce marché, et ce, pour améliorer ses recettes en devises. Pour renforcer le rendement du secteur, il est nécessaire, cependant, de fournir les meilleures conditions de travail aux pêcheurs en les intégrant dans le système légal de sécurité sociale en adoptant une formule qui leur soit spécifique. Il s'agit, aussi, de mettre à leur disposition les équipements et matériel de travail modernes qui leur permettront de pêcher en haute mer sans encourir beaucoup de risques notamment lors des conditions climatiques défavorables.