Gabon: Eglise ACIS - Un concert religieux du "Tout est Possible"

L' Association chrétienne internationale de la chapelle des solutions(ACICS) de Libreville va organiser un concert « Le jour de célébration » .Une date : le 14 juillet 2017.Un seul lieu, Nzeng-Ayong dans le 6è arrondissement de la capitale gabonaise à 18h00 .Ce sera sa deuxième édition. Une soirée qui sera animée par le Groupe de louange et adoration, Émeraude. L'entrée sera libre et gratuite pour réconcilier l'Homme avec Dieu.

« Louer et adorer ensemble car rien n'est impossible avec un adorateur », c'est le message que veut faire passer le groupe Emeraude à travers louange et adoration. Le "Tout est Possible" est le thème du concert qui sera organisé par L' Association chrétienne internationale de la chapelle des solutions (ACICS), l'église Source de Libreville, sise au quartier Nzeng-Ayong, située dans le 6è arrondissement de la capitale gabonaise. Ce rendez-vous de chants religieux aura lieu le 14 juillet 2017 à 18h00.

Selon les organisateurs de cette deuxième édition, le Jour de Célébration vise à réconcilier les hommes avec Dieu. Notre nation gabonaise, disent-il, connait beaucoup de problèmes actuellement .De ce fait, les Chrétiens en particulier, le Groupe Emeraude est porteur d'un message d'espoir pour le Gabon, pour la famille et même pour les individus. Ce message est le "Tout est possible. Oui, c'est possible que Dieu soit au centre de nos vies. C'est possible que les maux qui minent notre société soient éradiqués par Dieu. C'est possible que le Gabon puisse élever sa voix et trouver la solution auprès du Christ.

C'est une soirée, qui pour les initiateurs, sera non seulement pleine de louange et adoration, mais également de prière. Ils promettent plein de bénédictions pour ceux qui croient et ont foi à Jésus le Christ, qui est mort sur la croix pour nos pêchés. « Il y a des choses que vous demandez à Dieu qui vont vous être données pendant ces temps. La Gloire du Seigneur sera au rendez vous et le Christ sera magnifié », affirme avec conviction un des responsables de l'église.

Le Psaume 150 sera davantage mis en lumière « Louez l'Eternel ! Louez Dieu dans son sanctuaire ! Louez-le dans l'étendue, où éclate sa puissance ! 2 Louez-le pour ses hauts faits ! Louez-le selon l'immensité de sa grandeur ! 3 Louez-le au son de la trompette ! Louez-le avec le luth et la harpe ! 4 Louez-le avec le tambourin et avec des danses ! Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau ! 5 Louez-le avec les cymbales sonores ! Louez-le avec les cymbales retentissantes ! 6 Que tout ce qui respire loue l'Eternel ! Louez l'Eternel ! ».

Les uns et les autres sont invités à louer, adorer et prier Dieu en esprit et en vérité.Toute chose qui concourt à ceux qui aiment Dieu et leurs semblables. C'est la manifestation de l'Amour du prochain pour un Gabon en Paix et prospère