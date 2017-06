Sénégal: Pêche - Macky SALL invite le Gouvernement à hâter le processus de sécurisation des pirogues en moteurs hors-bord

Hier, en conseil des ministres, revenant par ailleurs sur son déplacement, à Saint-Louis, le jeudi 22 juin 2017, à l'occasion duquel il a remis des équipements et des appuis financiers conséquents aux familles de pêcheurs sénégalais rentrés de la Mauritanie, le chef de l'Etat a demandé au Gouvernement de mettre en œuvre le Plan spécial de réinstallation des familles recensées, afin de poursuivre l'accompagnement social des personnes concernées.

Ainsi, poursuit la même source, au regard de l'attention particulière qu'il manifeste à nos pêcheurs, et de leur contribution notable au développement économique et social du Sénégal, le président de la République invite le Gouvernement à hâter le processus de sécurisation et d'équipement des pirogues en moteurs hors-bord, et à finaliser la mise en place consensuelle d'un système adéquat et innovant d'encadrement et de financement de la pêche artisanale.

En outre le chef de l'Etat demande au Gouvernement d'amplifier le déploiement du Programme national de développement de l'aquaculture, en impliquant, particulièrement, les pêcheurs et leurs organisations faitières, dans l'aménagement et l'exploitation durable des sites aquacoles, en vue d'asseoir une véritable économie de l'aquaculture, fortement génératrice de revenus et d'emplois.