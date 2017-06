Sénégal: Macky Sall veut un audit des contrats de concessions conclus par ASER

A ce titre, le président de la République a demandé au Premier Ministre d'engager, dans les meilleurs délais, l'audit exhaustif de l'ensemble des concessions d'électrification rurale conclues par l'Agence sénégalaise d'électrification rurale (ASER), et de tenir un Conseil interministériel en vue d'évaluer, d'actualiser et d'accélérer l'exécution du Plan d'urgence d'Électrification rurale, conformément à l'objectif cible de 60% à atteindre en 2019.

Appréciant la mise en œuvre du programme national d'électrification rurale et les efforts réalisés en la matière par le PUDC, le président de la République a demandé au Premier Ministre de veiller à l'exécution effective de toutes les conventions de concession signées avec les opérateurs privés, pour permettre aux populations des zones rurales de bénéficier de l'électricité à des prix optimisés et accessibles.

