Sénégal: Finale internationale de la dictée Paul Gerin Lajoie - L'élève Emile Michel Latyr Faye du pays sur le podium

Le Sénégal vient encore de s'illustrer à la 26e édition de la finale internationale de la dictée Paul Gerin Lajoie (Pgl). Notre pays, par le biais de l'élève Emile Michel Latyr Faye, de l'école élémentaire privée Saint-Louis Marie Grignon de Keur Massar, a remporté la 3ème place de cette compétition internationale de dictée. Il a présenté, hier, son trophée au ministre de l'Education nationale, en compagnie de son concitoyen, Abdoulahi Bâ, à qui il a été décerné un diplôme pour sa participation honorable.

Pour sa 25e participation sur les 26 éditions du concours international de dictée Paul Gerin Lajoie, le Sénégal s'est encore distingué. En effet, lors de la finale internationale, tenue au Québec, au Canada, le 21 mai dernier, notre pays a été honorablement représenté par Emile Michel Latyr Faye, de l'Ief de keur Massar, et Abdoulahi Bâ, de l'Ief de Thiaroye. Les deux représentants du Sénégal ont brillant participé à la finale internationale de la dictée Pgl, discutée par 85 candidats venus de plusieurs nationalités. L'Afrique a été représentée, cette année, par l'Algérie, le Maroc et le Sénégal.

Après une âpre compétition très serrée, le Sénégal s'en est sorti avec une 3ème place. Le digne représentant de notre pays remporte un trophée et une enveloppe de 500 dollars canadiens. Sérère bon teint, le jeune Emile dit avoir bien travaillé durant les phases régionales et nationales pour bien affronter la finale internationale. Son secret, il le doit à la lecture. « J'aime lire et j'aime le livre. J'ai beaucoup lu et je continue à lire divers livres », s'est-t-il confié. Le petit champion a aussi remercié ses parents et ses enseignants qui l'ont beaucoup soutenu et encadré.

Du Québec, le jeune élève sénégalais est rentré, auréolé de gloire et de récompenses. En présentant leurs prix et autres distinctions au ministre de l'Education nationale, Emile et son camarade, Abdoulahi Bâ, veulent montrer que dans notre système éducatif national, il existe encore de la bonne graine.

Très ému par les performances des deux élèves, le ministre de l'Education nationale les a félicités et encouragés pour leur exploit. « Vous venez de franchir toutes les étapes du parcours du combattant que représente la Pgl. Je vous exhorte à continuer à aimer davantage la lecture qui constitue une des clés de votre réussite », a conseillé Serigne Mbaye Thiam. Il a offert des cadeaux aux deux ambassadeurs du Sénégal, une manière de les inviter à persévérer dans la voie de l'excellence. Avec ce sacre d'Emile Michel Latyr Faye, le Sénégal vient d'enregistrer sa 19e distinction au concours de la dictée Pgl.