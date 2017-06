Tunisie: Club Africain - Comme un bateau ivre !

Dégraisser l'effectif

Ce n'est pas tout. Le président du Club Africain manifeste un désinteressement total à la section de handball. Sinon comment expliquer la non-reconduction des contrats de quelques joueurs et non des moindres. Le Club Africain va perdre lors du prochain exercice quatre joueurs de base qui sont Amine Bannour parti en France à Tremblay, Khaled Hadj Youssef, Mohamed Soussi et Mohamed Sfar en fin de contrat. Seuls Makram Missaoui, Oussama Hosni et Makram Slama demeureront au sein de l'effectif.

D'après quelques échos récoltés dans la sphère du club, l'équipe va compter majoritairement sur les jeunes du cru, même si au passage trois recrutements ont été effectués. Il s'agit du gardien de but de Sakiet Ezzit, Marouane Soussi, qui a participé au dernier Mondial de France avec le sept national, du demi-centre de Sakiet Ezzit également, Firas Jlidi, et de l'arrière gauche de Béni Khiar, l'international junior et senior, Skander Zayed.

Reste à savoir si avec un tel effectif, le Club Africain aura les moyens de concurrencer l'Espérance de Tunis et l'Etoile du Sahel, les deux principaux concurrents au titre et à la Coupe de Tunisie. Toutefois, il est possible qu'à l'issue de la tenue de l'assemblée générale élective, des choses changent. Comme par exemple, la reconduction des contrats de Khaled Hadj Youssef et Mohamed Soussi, Attendons voir !