Afrique: Gold Cup Afrique - Les Lions appelés à rugir face à l'Ouganda

Après la défaite concédée, samedi, en ouverture du tournoi face au Zimbabwe (16-28), l'équipe nationale du Sénégal de rugby à XV est attendue pour réagir, ce samedi, lors de sa deuxième sortie. Pour cela, il faudra une débauche d'énergie aux hommes de Léon Lopy face aux Ougandais qui débarquent à Dakar avec la volonté de confirmer leur résultat de Nairobi.

Alors qu'ils avaient les cartes en main pour s'imposer samedi dernier face au Zimbabwe, les Lions du rugby ont finalement perdu au terme d'une deuxième période chaotique. Une mi-temps qui a vu les camarades de Félix Mendy prêter le flanc à des adversaires qui ont fini par s'imposer avec le bonus offensif. Après une première période maîtrisée et une avance de sept points à la pause (13-6), le Sénégal a vu son vis-à-vis revenir puis prendre le large. Une défaite mal venue pour une formation qui ambitionnait de bien démarrer le tournoi afin de faire un grand pas pour le maintien dans l'élite du rugby continental. D'où les regrets aussi bien du capitaine d'équipe que du sélectionneur.

Pour le premier, « c'est une énorme déception. Le premier match du tournoi à domicile et on passe à côté de cet événement. Nous étions dans la partie puis ça s'est joué à quelques détails. Il n'y a pas à revoir avec les coachs pour savoir qu'on est passés à côté de ce match ».

Pour sa part, le coach indexait alors « la fébrilité » de ses joueurs qui « ont donné des ballons à l'adversaire dans la précipitation » en seconde période. Tout compte fait, ce n'est pas le début espéré aussi bien dans le groupe (staff et joueurs) que chez les dirigeants qui ont mis tout en œuvre pour que le Sénégal remporte ses deux rencontres à Dakar afin de voyager tranquillement en Namibie (8 juillet), au Kenya (15 juillet) et en Tunisie (5 août) pour les trois matchs restants. Maintenant, une autre prestation est attendue du groupe ; et Léon Lopy de souligner qu'il faudra revoir les choses ce samedi pour venir à bout des prochains adversaires. Lui qui annonce que « contre l'Ouganda, il va falloir tout retravailler ». Puisque contre cet adversaire, il faut plus qu'un sursaut d'orgueil si l'on sait qu'il est allé imposer le match nul au Kenya sur ses terres (33-33).

Et le sélectionneur s'est voulu radical quant à la conduite à adopter lors du dernier match du tournoi à Dakar. « On va repartir à zéro pratiquement et même s'il faut ne mettre que les locaux, nous allons le faire », a ainsi dit M. Lopy. Le sélectionneur sénégalais garde toutefois espoir puisque selon lui, rien n'est encore perdu car il reste quatre matchs, mais ce sont des matchs qui vont être de plus en plus difficiles. Reste alors à voir « si on est capable de relever la tête ». Son capitaine semble avoir la même détermination ; pour lui, « il faudra se ressaisir pour le second match à domicile. Le chronomètre est enclenché pour la revanche que nous devons à nous-mêmes, à nos coachs, à nos dirigeants et à nos supporters qui sont venus nous voir ». Pour rappel, l'objectif principal au terme de ce tournoi est de se maintenir dans le groupe A continental afin de disputer l'an prochain, les qualifications pour le Mondial 2019.