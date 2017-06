Tunisie: Hafedh Allani unique candidat

Cela dit, prévue le 7 juillet prochain, cette AG extraordinaire élective est minutieusement préparée par l'actuel bureau directeur avec la mise à la disposition des supporters les cartes d'adhérents, la finalisation des rapports moral et financier ainsi que la constitution d'une commission indépendante pour veiller à l'organisation et le pilotage démocratique et transparent de la prochaine AG. On doit reconnaître que le flou dans le giron de la Chabiba est moins persistant qu'auparavant concernant la présidence du club aghlabide. Hafedh Allani semble être un sérieux candidat à la présidence du club, vu son expérience comme président de la JSK en 1988-1989. Allani et ses colistiers tiendront une conférence de presse pour présenter le programme de travail du groupe.

