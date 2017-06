Tunisie: Déçus, ils n'ont pas le moral au top !

Plusieurs élèves, issus de toutes les sections, se sont réunis devant les lycées Hédi-Khefacha et l'Excellence pour discuter de l'épreuve de contrôle qui, pour la plupart, était relativement difficile par rapport à la session principale.

Sana et Ahlem, deux élèves inscrites en bac lettres, refont l'examen de philosophie, et pour ce premier jour, elles ont eu la possibilité de choisir entre Lévi-Strauss et Edgar Morin, car le sujet portait sur «l'identité et le cosmopolitisme», alors que le second exercice portait bel et bien sur les mœurs et le bonheur. Pour la deuxième partie de l'examen, elle portait sur «l'exemplaire».

Ces deux jeunes futures bachelières, qui ont eu 6 de moyenne générale lors de la session principale, ont opté pour les sujets sur la mondialisation et l'exemplaire, et l'identité et le cosmopolitisme. Elles ont tout de même exprimé leur satisfaction quant à l'épreuve qu'elles trouvent abordable, sans pour autant être trop confiantes, car toutes les deux n'ont pas eu le temps de bien réviser pour la session de rattrapage qui a bel et bien coïcidé avec les festivités de l'aïd d'une part, et parce qu'elles ont été un peu découragées d'autre part, suite à leur échec lors de la session principale qui a, en quelque sorte, sapé leur moral.

«Nous n'avons pas eu le temps de rouvrir nos cahiers et refaire nos exercices à cause des vacances de l'aïd. Quant à demain, nous passons l'examen d'histoire-géographie, une matière principale au coefficient 3 et nous espérons au moins qu'elle sera à la portée et sans surprise», a annoncé Sana, qui espère se rattraper.

Toujours devant ce lycée, c'est Asma , qui a réussi son bac depuis la session principale, qui vient rejoindre ses deux copines Sana et Ahlem pour leur remonter le moral et les encourager pour le reste des examens. Ces deux candidates, qui ont terminé leur épreuve en seulement trois heures, alors que l'examen dure 4 heures, pensent qu'elles vont quand même pouvoir se rattraper.

Des conditions déplorables

Juste un peu plus loin, un autre groupe d'élèves de la section sciences expérimentales s'est réuni devant l'établissement, les énoncés des épreuves et brouillons à la main, ils discutent encore et encore des solutions possibles à certains exercices et des démarches à suivre pour certains sujets qu'ils ont trouvés aussi difficiles. L'examen portait dans la première partie sur la neurophysiologie, la deuxième sur l'unanimité de l'organisme, alors que la troisième et dernière partie s'est focalisée sur la génétique des diploïdes. Les candidats ont révélé que l'examen de la session principale était beaucoup plus facile par rapport à celui de la session de contrôle, surtout en ce qui concerne la troisième partie qui était difficile.

Plusieurs d'entre eux vont passer demain l'épreuve de mathématiques et étaient un peu déçus des conditions dans lesquelles ils vont refaire les examens, canicule suffocante, état des classes déplorable, tables et chaises cassées et mauvais choix de la période, à savoir juste après l'Aïd.

Ramadan, Aïd, été et contrôle...

C'est devant l'autre lycée, «l'Excellence» que les candidats se sont rassemblés en duos, ou en petits groupes à leur sortie de la salle d'examens. D'ailleurs, ceux qui sont inscrits dans la filière économie-gestion n'étaient pas trop décontractés et pensent que l'épreuve était trop ardue. Elle comprend deux parties, la première avec trois questions dont deux sous forme de dissertation et une de calcul, alors que la deuxième grande partie est sous forme de sujets. «Nous ne sommes pas trop satisfaits de ce qu'on a fait, car on ne s'attendait pas à ce genre d'examen lors de la session de contrôle, surtout que nous n'avons pu fêter l'Aïd comme il le faut, puisque nous avons passé tout notre temps à réviser, et franchement je le regrette, j'aurais dû laisser tomber l'examen et profiter de mes vacances et de la fête de l'Aïd vu que, avec un pareil examen, j'ai l'impression que tous mes efforts sont tombés à l'eau ! J'ai une moyenne de 7,83 et j'ai un seul espoir, que l'examen de la gestion soit au moins à la portée pour pouvoir me rattraper bien que j'ai décidé de refaire toutes les autres matières afin d'augmenter mes chances de réussite», déclare Mouna.

«Nous n'avons rien révisé et nous n'avons pu rendre visite à nos proches», se désole Rahma, une candidate en section lettres, avec amertume. Elle était pourtant satisfaite de son rendement, mais elle reste, tout de même peu confiante, car elle risque d'être surprise par des notes au-dessous de la moyenne lors de la proclamation des résultats. Elle, qui a choisi aussi le sujet portant sur «l'identité et le cosmopolitisme», a déclaré qu'elle ne s'attendait pas à avoir cette thématique lors de la session de contrôle, mais plutôt des sujets classiques, à l'instar de l'Etat et le Travail, disait-elle.

Pour la section technique, les candidats qui y sont inscrits, ont eux aussi exprimé leur grande déception, car l'épreuve, qui dure quatre heures, a porté sur deux parties «mécanique» et «électrique» et c'est la seconde partie qui était un peu dure, surtout que ces derniers n'ont pas eu largement le temps de bien préparer la session de contrôle et se sont plaints des conditions dans lesquelles ils passent les examens, vu le climat et l'état général des établissements scolaires, d'autant plus qu'ils avaient l'impression d'avoir raté la fête de l'Aïd.

«Et pourtant, c'est vrai, le moral n'est pas au top, néanmoins, on espère nous rattraper et réussir. On tient bon !», conclut le candidat Oussama Hamidi, de la section bac technique.

