Sénégal: Direction générale des élections - Un seul observateur déclaré pour les législatives

Toute une section du Code électoral lui est consacrée, notamment son article L25 qui stipule que « le Sénégal est ouvert à l'observation électorale ». Il appartiendra aux organismes nationaux et internationaux qui le désirent d'adresser des demandes nécessaires au ministère de l'Intérieur. Il a révélé que le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique « a déjà signé l'arrêté portant création de la commission de réception des demandes d'accréditation pour l'observation électorale ». Cette commission qui est logée à la Direction générale des élections « est déjà à pied d'œuvre et n'a reçu, à ce jour, qu'une seule demande d'accréditation d'organisme qui souhaiterait observer les élections », a-t-il fait savoir.

A un peu plus d'un mois de la tenue des élections législatives, ce n'est pas encore le grand rush chez les observateurs électoraux. Ils ne se bousculent pas au portillon de la direction générale des élections du ministère de l'Intérieur où une commission de réception des demandes d'accréditation est ouverte à leur intention. Selon le directeur de la formation et de la communication de la Direction générale des élections (Dge), Bernard Casimir Demba Cissé, joint au téléphone, l'observation électorale est libre au Sénégal.

