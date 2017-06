Tunisie: Un rendez-vous important

De 2011 à 2015, une série de cinq conférences annuelles a eu lieu sur le thème de l'économie créative dans les cinq régions du continent. Il s'agit de tout un concept qu'Arterial Network a créé pour réfléchir sur la situation et l'évolution de l'économie créative et son apport au développement en Afrique.

L'Acec (Conférence sur l'économie créative en Afrique d'Arterial Network) était donc, selon les membres du réseau, une opportunité unique d'explorer l'état du secteur dans un contexte géopolitique et économique plus large. Elle constituait également un cadre de référence à travers lequel des praticiens, des décideurs, des donateurs, des universitaires et d'autres parties prenantes ont su interagir et s'impliquer dans les défis sérieux et les solutions innovantes qui font partie intégrante du processus d'accroissement du rendement et de l'efficacité du secteur créatif en Afrique.

L'Acec a été organisée en 2011 à Nairobi (Kenya), en 2012 à Dakar, (Sénégal), en 2013 à Cape Town (Afrique du Sud), en 2014 à Rabat (Maroc), et en 2015 à Yaoundé (Cameroun).

Lors de la rencontre des Seychelles, en juin 2016, le Comité de pilotage d'arterial a décidé de la création d'une foire des industries culturelles et créatives du continent afin de donner une suite logique et pratique des leçons tirées à partir des différentes éditions de l'Acec.

La première édition aura lieu du 2 au 4 novembre 2017 au Palais de la culture d'Abidjan, Côte d'Ivoire.

Pensée comme une plateforme internationale d'échange, de partage et de rencontre entre les professionnels du secteur créatif, la Foire des industries culturelles et créatives africaines (Ficca) est, nous apprend-on dans un communiqué, un espace collaboratif à effet multiplicateur. Il s'agit, précise-t-on, d'un grand rassemblement des acteurs, des praticiens et des organisations culturelles, mettant en avant les meilleures pratiques et les innovations du moment pouvant contribuer à booster le secteur créatif africain sur le continent et pour la diaspora.