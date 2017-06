Cameroun: Chine/Cameroun - Les délices de la coopération

Sur un autre plan, le vice-ministre chinois des Affaires étrangères a fortement sollicité l'assistance du Cameroun, grand pays de football, à soutenir le développement de ce sport dans son pays. « Nous sommes de bons partenaires, de bons amis et de bons frères. Nous devons nous assister dans nos projets communs de développement. La Chine compte sur le Cameroun pour développer son football », a réitéré Zhang Ming. En outre, ce dernier a promis la présence accrue des entreprises chinoises au Cameroun et l'augmentation du volume des financements des projets de développement.

« Nos deux chefs d'Etat ont à cœur de toujours respecter le règlement pacifique des conflits, la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats et l'intégrité territoriale », a rappelé le MINREX. C'est cette vision commune partagée qui consolide les liens de partenariat, et fait de la Chine le premier partenaire financier et commercial du Cameroun. De plus, la puissance économique chinoise accompagne notre pays dans son parcours irréversible vers l'émergence, à travers la mise en œuvre des grands projets structurants. Pour sa part, Zhang Ming a dit toute la volonté de la Chine de poursuive sa coopération avec le Cameroun, en vue d'accélérer le processus de développement.

La coopération entre le Cameroun et la Chine a eu une saveur particulière mardi, à l'occasion du dîner officiel offert au vice-ministre chinois des Affaires étrangères, chargé de la coopération africaine, Zhang Ming. Au nom du gouvernement, le ministre des Relations extérieures (MINREX), Lejeune Mbella Mbella, a porté le chaleureux toast de reconnaissance et de gratitude du Cameroun à son illustre hôte. A l'égard de la Chine, « grand ami du Cameroun », Lejeune Mbella Mbella souligne d'abord cette convergence de vues entre les deux pays, notamment sur des questions internationales.

