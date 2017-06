Cameroun: Poulet congelé - Une menace pour la filière locale

Et revoici le poulet congelé ! Il est sur le marché, et surtout dans les assiettes des ménages, friands de cette chair blanche. Seulement, ce n'est pas une situation louable. Les découpes de poulet sont certes là pour répondre à un besoin de consommation immédiat, mais leur présence sur le marché constitue une menace pour la filière avicole qui essaie tant bien que mal, depuis 2016, de se relever d'une crise qui l'a gravement secouée.

On se rappelle en effet que du fait de l'épizootie de grippe aviaire, le gouvernement a fait abattre des milliers de bêtes pour mettre le Cameroun à l'abri. Et depuis, des mesures sont envisagées pour relancer durablement le secteur, qui pèse d'un poids certain sur l'économie nationale. Les espoirs sont tournés vers le plan de relance récemment élaboré conjointement par l'Interprofession avicole du Cameroun, le ministère de l'Elevage, des Pêches et des Industries agricoles (MINEPIA) et le Comité de compétitivité, pour un retour à la normale. Pour le moment, selon l'interprofession, la solution est d'importer les œufs à couver et les poussins des pays non touchés par cette maladie. Et pour ce faire, le MINEPIA délivre des autorisations d'importation.

Les importateurs de maïs devraient également faire des commandes pour satisfaire la demande qui est actuellement très importante. Mais pendant ce temps, des commerçants poussés par l'appât du gain se lancent dans l'approvisionnement du marché avec des produits finis de contrebande, - c'est bien de cela qu'il s'agit selon les responsables du ministère du Commerce. Une pratique de nature à annihiler tous les efforts consentis ou envisagés pour faire vivre le secteur et offrir aux consommateurs des poulets dont on maîtrise la qualité.