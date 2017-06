Cameroun: Palais des Congrès de Yaoundé - La réhabilitation a pris fin

La cérémonie officielle de réception a eu lieu avant-hier en présence du vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Zhang Ming.

Deux signatures au bas du document officiel. Celles de Louis Paul Motazé, ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire pour le Cameroun et de S.E. Wei Wenhua, ambassadeur de la République populaire de Chine. Sous le regard de Zhang Ming, vice-ministre chinois des Affaires étrangères et d'une demi-dizaine de membres du gouvernement camerounais. Par cet acte, les deux pays marquaient la fin des travaux de réhabilitation du Palais des Congrès de Yaoundé.

Après environ deux ans de travaux qui ont pour l'essentiel consisté au revêtement, au ravalement, la réfection des marches, la plomberie, l'électricité, l'amélioration du système de ravitaillement en eau, la réfection du système de sécurité, la réfection de la climatisation et de la sonorisation... Près d'une dizaine de milliards de F auront été nécessaires pour la remise à neuf du joyau trentenaire.

S'exprimant lors de cette cérémonie, à laquelle prenaient également part les principaux responsables du palais des Congrès, dont la présidente du Conseil d'administration, Aminatou Ahidjo et le directeur général, Christophe Mien Zok, le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, en visite au Cameroun depuis lundi dernier, et dont le pays a apporté le soutien nécessaire pour la remise à neuf de cet édifice a dit que cette action s'avérait nécessaire, après plus de 30 ans de fonctionnement. La structure apparaît aujourd'hui mieux équipée et offre en outre plus de fonctionnalités. Les travaux de réhabilitation, commencés en juin 2015, se sont achevés le mois dernier.