Afrique: Commission mixte Cameroun/Tunisie - Le Comité de suivi à pied d'œuvre

Les travaux ont été ouverts hier à Yaoundé en présence des ministres des Affaires étrangères des deux pays.

Les travaux du Comité de suivi des résolutions de la 10e Commission mixte de coopération Cameroun-Tunisie se sont ouverts hier au ministère des Relations extérieures (Minrex), en présence du ministre des Relations extérieures du Cameroun, Lejeune Mbella Mbella, et de son homologue tunisien Khemaies Jhinnaoui. Pour le ministre tunisien des Affaires étrangères, la tenue de cette session doit consolider la volonté de nos deux pays, à approfondir le dialogue politique, mais aussi à imprimer une dynamique nouvelle dans un esprit bénéfique. Une coopération qui s'articule dans de nombreux domaines dont la défense, le tourisme, l'habitat, l'enseignement supérieur, l'artisanat, la promotion de la femme et de la famille, la recherche scientifique, les arts et la culture, la santé...

Les échanges entre les deux pays s'élèvent à ce jour à 20 millions de dollars, soit environ 10 milliards de F. Insuffisant pour Khemaies Jhinnaoui, et en deçà des potentialités de nos deux pays. Beaucoup reste donc à faire au niveau des échanges. Raison de plus pour explorer de nouveaux axes de coopération et partager les expériences dans divers domaines, et améliorer le cadre juridique en vigueur pour accroître nos échanges. Et déjà, il est annoncé l'ouverture d'une représentation commerciale tunisienne à Douala, l'institution d'un vol direct Tunis-Yaoundé et une ligne maritime avec Douala via Abidjan.