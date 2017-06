Cote d'Ivoire: Taekwondo à Muju (Corée du Sud) - Les ivoiriens à la peine

Pour rappel, le championnat du monde 2017, classé G12 au niveau de la World Taekwondo rapporte au vainqueur d'une médaille d'or dans sa catégorie, et 120 points dans la course à la qualification des Jeux Olympiques de 2020.

Les réalités du championnat du monde s'avèrent difficile pour les Ivoiriens. Ruth Gbagbi, Banassa Diomandé et Kobenan Georges Gbané Abdoulaye et Cheick Cissé Sallah sont désormais les espoirs de médailles pour la Côte d'Ivoire. Ruth Gbagbi, Banassa Diomandé et Kobenan Georges étaient sur le tatami dans la nuit du 28 au 29 juin 2017. Gbané Abdoulaye et Cheick Cissé Sallah sont attendus, aujourd'hui (dans le la nuit du 29 au 30 juin 2017).

La Côte d'Ivoire participe à cette compétition majeure pour la course aux Jeux Olympiques de 2020. 13 taekwondo'ins défendent les couleurs du pays. Depuis le coup d'envoi, les tireurs ivoiriens sont à la peine. Les poulains de Me Tadjou Attada n'ont pour l'instant pas pris la mesure de cette compétition. Les treize premiers athlètes entrés en lice, dont Firmin Zokou, Koné Mamina, le capitaine Gbané Seydou ... ont tous été battus avant le stade des quarts de finale.

Copyright © 2017 L'Intelligent d'Abidjan. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.