Afrique de l'Ouest: 1ère édition du prix CEDEAO de la qualité - 28 entreprises à l'assaut du prix spécial

Il s'agit de la Guinée-Conakry et de la Mauritanie. « Le prix national de la Guinée doit être organisé et pour les prochaines éditions, elle sera capable de proposer des candidats. Quant à la Mauritanie, elle a été accompagnée à organiser son prix. Mais, elle n'est pas membre de la CEDEAO. Il lui appartient de faire des démarches auprès des Etats de la CEDEAO pour pouvoir présenter des candidats. Sinon, elle n'a pas été exclue », a précisé Joseph Aka, représentant la commission de la CEDEAO.

Au cours de la conférence, le directeur de l'activité industrielle a rappelé l'importance de la qualité dans la compétitivité des entreprises. « La qualité est le passeport des entreprises pour la conquête des marchés tant nationaux, régionaux qu'internationaux et les enjeux de la qualité sont d'ordre économique et social. L'entreprise qui respecte les normes de qualité se positionne bien sûr le marché », a indiqué Kobénan N'go.

Cette annonce a été faite le mercredi 28 juin 2017 au cours d'une conférence de presse à Abidjan-Plateau, par M. Kobénan N'go, directeur de l'activité industrielle représentant le ministre de l'Industrie et des Mines. 28 entreprises issues des pays membres de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et une centaine de participants venus des pays de l'Union européenne, seront les témoins de cette cérémonie de célébration de l'excellence.

