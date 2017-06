Cote d'Ivoire: Fermeture de l'ONUCI - António Guterres réaffirme le soutien de l'ONU à la consolidation de la paix

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a salué jeudi la fermeture de l'Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire (ONUCI) prévue le 30 juin 2017 après avoir mené son mandat à terme avec succès.

« Le Secrétaire général félicite le peuple et le gouvernement de la Côte d'Ivoire pour leur détermination et leurs efforts visant à tourner la page de la crise et du conflit », a indiqué son porte-parole, Stéphane Dujarric, dans une déclaration à la presse. « Il salue la contribution considérable de l'ensemble des partenaires nationaux, régionaux et internationaux au processus de paix ivoirien ».

L'ONUCI prendra fin officiellement vendredi après 13 années d'existence. 150 Casques bleus ont payé de leur vie le service de la paix durant le mandat de la mission de maintien de la paix. M. Guterres a tenu à saluer avec « un profond respect » leur mémoire et a également rendu hommage à l'ensemble du personnel en uniforme et du personnel civil ayant servi au sein de l'ONUCI.

Le chef de l'ONU a également exprimé sa reconnaissance pour l'excellent leadership de sa Représentante spéciale pour la Côte d'Ivoire, Aïchatou Mindaoudou, et de ses prédécesseurs.

« Le Secrétaire général réaffirme l'engagement de l'ensemble du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire à soutenir le Gouvernement dans la mise en œuvre des réformes visant à garantir que la paix chèrement acquise soit durable et que le pays et sa population poursuivent leur marche vers le progrès et la prospérité » a rappelé son porte-parole.