Congo-Kinshasa: Projet de référendum - Le G7 appelle à se lever pour «contrer cette imposture»

Dans une correspondance datée du 20 juin 2017 et adressée au bâtonnier Jean-Joseph Mukendi du… Plus »

Au cours d'une conférence de presse organisée mardi 27 juin à Kinshasa, Joseph Kokonyangi a souhaité que soit organisé un référendum pour décanter la crise politique congolaise. Selon lui, cette idée serait la solution à la crise politique congolaise persistance, après «l'échec» des concertations nationales, des négociations de l'Union africaine et celles menées sous l'égide des évêques catholiques au Centre interdiocésain organisées entre 2013 et 2015.

« Le G7 demande à l'ensemble de forces des changements, politiques et sociales, à toutes les personnalités congolaises, à tous les citoyens congolais, nous qui nous sommes toujours réclamés de la constitution, nous qui nous sommes toujours battus pour des élections démocratiques dans ce pays, à se lever comme un seul homme. Débout congolais, comme l'ont demandé les évêques pour contrer cette imposture et cette provocation à la limite d'une déclaration de guerre », a interpellé Christophe Lutundula.

