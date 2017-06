Madagascar: Manifestation - Les douaniers reprennent la grève

Comme lors de la grève d'avertissement, qui a duré 48 heures fin mai, un service minimum a été assuré. Seuls ont travaillé les agents chargés d'assurer les procédures liées à certains produits, tels que les animaux vivants, les colis diplomatiques, les denrées périssables, les animaux vivants et les produits pharmaceutiques et hospitaliers.

Les douaniers réclament des primes non versées entre 2013 et 2016, tout comme l'actualisation du mode de calcul de ces primes. Ils estiment être dans leur droit après l'entame d'une démarche, afin de régulariser leur situation il y a cinq mois, sans réussite, d'où le choix de la voie du bras de fer. « L'actuel texte date de 1992. C'est normal que nous revendiquions sa réactualisation », souligne Herizo Andrianavalona Ramanambola. Ce dernier qui revendique d'ailleurs que 90% des agents de la douane sont syndiqués.

