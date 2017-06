Cameroun: Coordination administrative - Le gouverneur du Littoral interpelle les parents

A l'ouverture des travaux mardi, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua a recommandé une reprise en main des jeunes exposés à la drogue et aux autres fléaux.

Les travaux des comités de coordination administrative et de maintien de l'ordre (Cca/cco) de la région du Littoral se sont ouverts ce mardi 27 juin à Douala. Pendant deux jours, les responsables des administrations implantées dans la région vont faire une évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre des politiques publiques et leur exécution. Dans son allocution, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, gouverneur du Littoral, est revenu sur quelques faits marquants de ces six derniers mois.

Notamment, les troubles qui auraient pu nuire au déroulement des scolaires. A ce sujet, il a exhorté les uns et les autres à préserver les acquis et les intérêts de la jeunesse, affirmant que cette frange de la société est fragilisée par de nombreux maux tels que les drogues, l'alcool... Samuel Dieudonné Ivaha Diboua a donc indiqué qu'une reprise en main des jeunes est nécessaire, d'où l'interpellation des parents, de plus en plus démissionnaires dans l'encadrement des enfants.

Le gouverneur a aussi fustigé les comportements communautaristes, la lutte contre le commerce illicite et les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du Budget d'investissement public (Bip). Le patron de la région a préconisé le retour aux valeurs ancestrales qui priment sur les intérêts égoïstes. Il s'est aussi réjoui des travaux d'aménagement et de réhabilitation du système de drainage fluvial, qui a évité aux populations de revivre les inondations de l'année dernière, liées aux fortes averses. Les travaux s'achèvent ce jour avec un accent sur la sécurité.