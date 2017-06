Cameroun: Conseil économique et social - Le projet de loi adopté au Sénat

Une plénière d'adoption a eu lieu hier sous la présidence de Marcel Niat Njifenji. Le texte transmis par l'Assemblée nationale au Sénat, il y a quelques jours, a été adopté hier par les sénateurs. C'était au cours d'une séance plénière présidée par Marcel Niat Njifenji, en présence de René Emmanuel Sadi, ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, qui a représenté le gouvernement pour la défense dudit texte.

Le projet de loi portant sur les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil économique et social (CES) a été examiné au fond par la commission des Lois constitutionnelles. Selon le rapport de la commission présenté par Pius Ondoua, le rapporteur, ce texte du gouvernement vise à redynamiser cette structure et à la doter des missions plus précises et consistantes. La preuve : sept chapitres et 43 articles proposés par le gouvernement consacrent une réforme et une redynamisation du Conseil. De plus, avec son assemblée consultative de 150 membres, le CES est désormais attendu sur des questions en rapport direct avec la vie de la nation.

Le projet de loi prévoit donc que le Conseil soit composé de représentants des différentes catégories professionnelles, dans les domaines économique, social, culturel et environnemental. Sa mission consiste à conseiller les pouvoirs publics dans les domaines relevant de sa compétence. Il peut être associé à l'évaluation des politiques publiques. Mais, « il est obligatoirement saisi pour avis, pour des projets de loi de programme ou de plans nationaux à caractère économique, social ou environnemental, à l'exception de la loi de finances ». De plus, a reprécisé le MINATD, il est attendu de cet organe qu'il attire « en tant que de besoin, l'attention du président de la République ou du gouvernement sur les réformes qui lui paraissent nécessaires dans les domaines relevant de ses attributions ».