Cameroun: Universités et grandes écoles - Les visages des promus

A l'université de Buea toujours, Ngomo Horace Manga, jusqu'à sa nomination secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, est le nouveau recteur. Idrissou Alioum, est désormais aux commandes de l'université de Maroua. Pendant que Florence Uphie Chinje Melo est le recteur de l'université de Ngaoundéré. Le Pr. Adolphe Minkoa She est quant à lui, le nouveau patron de l'université de Yaoundé II, Soa. Dans cet important redéploiement des responsables dans les universités, le chef de l'Etat a aussi nommé des vice-recteurs, secrétaires généraux, chefs de département et directeurs des affaires académiques et de la coopération, des infrastructures, du centre des œuvres universitaires, des affaires administratives et financières, entre autres. Les grandes écoles n'ont été en reste.

