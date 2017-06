Cameroun: Mise à niveau des entreprises - Les banques sollicitées

La piste explorée à quelques semaines de l'entrée en vigueur de la phase 2 de l'Accord de partenariat économique. Sur les 360 entreprises enregistrées depuis 2014 auprès du Bureau de mise à niveau (Bmn), seulement 30 ont finalement été retenues à ce jour pour la validation de leur plan de mise à niveau dans le cadre de l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne.

Selon le directeur du Bureau, Chantal Elombat Mbedey les besoins en investissement pour le matériel global des années 2014, 2015 et 2016 avoisinent les 11 milliards de F. Les primes immatérielles quant à elles s'élèvent à près de 1,5 milliard. Pour ce qui est des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre réelle de ce processus, on note le manque de mobilisation de fonds, l'insuffisance de financement pour le payement de diagnostics effectués par les experts. L'autre obstacle se situe au niveau du financement des entreprises pour la mise en œuvre de leur plan de mise à niveau.

Enfin, on note une insuffisance de sensibilisation des entreprises à cause du manque de financement. Avec la mise en application de l'APE, il est plus que jamais impératif que les entreprises camerounaises soient compétitives afin de faire face à la concurrence. Pour essayer d'inverser la tendance, le Bmn sollicite l'appui financier du secteur bancaire. La conférence-débat organisée mardi à l'Agence française de Développement (AFD) à Yaoundé sous le thème : « Relever le défi de la mise à niveau des entreprises : quel rôle pour le secteur bancaire ? », avait entre autres pour objectifs de proposer quelques pistes à cette problématique.

Au cours des échanges entre les principales parties prenantes notamment les acteurs bancaires et les chefs d'entreprise, le directeur du BMN a réitéré la demande au secteur bancaire. Mais seulement, comme l'explique le président de l'Association des anciens stagiaires, séminaristes, auditeurs camerounais-Centre d'études financières économiques et bancaires (l'Assac-Cefeb), Pierre Kam, par ailleurs DG de Africa Leasing Company, l'idée est encourageante mais en même il y a une préoccupation réelle du niveau d'adhésion des entreprises, souligne-t-il, pourtant les enjeux et les défis sont importants.

Il recommande une sous-traitance d'une partie du travail au secteur privé. L'implication des administrations des impôts et des douanes dans le processus de mise à niveau pour plus de garantie et de sécurité a également été suggérée. On constate tout de même que si certaines banques sont pour l'accompagnement des entreprises au stade primaire du processus, d'autres ne sont pas prêtes pour le moment. « Par manque de financements, » insiste le directeur général de la banque camerounaise des PME, Agnès Mandeng Ndoumbè. Elle indique par ailleurs que les banques préfèrent généralement les grandes entreprises ou les obligations de l'Etat sont beaucoup plus rémunératrices.

La parole aux acteurs

Chantal Elombat Mbedey: « L'idée est lancée »

Directeur du Bureau de mise à niveau

« Les banques n'ont pas vocation à financer les mises à niveau des entreprises. Ce n'est pas leur mission première. Mais nous sommes contents parce que l'idée est lancée. Nous pensons trouver ensemble des solutions parce que ces banques ont des clients qui sont des entreprises qui peuvent nous intéresser pour le processus. Nous pensons pouvoir travailler ensemble pour l'accompagnement et les aider à être compétitives et mises à niveau. Nous cherchons également des solutions à nos problèmes financiers, nous ne laissons pas à toujours l'Etat faire tout seul.»

Maurizio Cascioli: « C'est un de nos axes d'intervention »

Responsable, pool secteur privé, secteur financier et formation professionnelle à l'AFD

« L'appui au développement des PME et du système financier constitue un des axes d'intervention de l'AFD au Cameroun en réponse aux demandes exprimées par le gouvernement mais également de l'analyse du tissu économique qui montre que la croissance, durable et inclusive, ne peut que se réaliser avec une forte contribution du secteur privé. L'AFD soutient déjà plusieurs initiatives au Cameroun, via un mécanisme de garantie, l'appui à des établissements de micro-finance mais aussi l'appui aux politiques publiques dans le cadre du contrat de désendettement et de développement -C2D. »

Jean-Honoré Notue: « C'est une nouvelle façon de gérer »

chef d'entreprise à Douala

« Le processus de mise à niveau est encore en cours. C'est une expérience exaltante, et ce qu'on en attend c'est une nouvelle façon de gérer l'entreprise, en prenant en considération le intérêts de toutes les parties prenantes, et surtout du client. S'agissant de l'APE, je pense qu'un pays doit s'ouvrir à l'extérieur parce qu'il à des choses à vendre. Et non parce que cela lui est imposé. Parce qu'un pays doit d'abord s'auto-suffire. Nous avons le devoir de développer notre économie. »