Congo-Kinshasa: Choléra - Les soins des malades posent problème à Mbandaka

«Il n'y a rien de gratuit, il faut tout acheter. Même le gant pour que le médecin touche le malade. Il faut payer 500 FC (0,3 USD) et l'on court acheter en ta présence. Depuis le matin, les enfants ne font que la rechute faute de perfusion. Et il n'y rien à manger. Voyez vous-mêmes comment ils sont épuisés ! Le mien est là par terre. Sa fille est couchée là-bas sur l'herbe», raconte un malade.

Les six malades admis dans le CTC de Wangata à Mbandaka n'ont ni médicaments, ni sérums, moins encore de l'eau chlorée pour la désinfection du site qui n'est même plus éclairé la nuit.

Les malades du choléra sont abandonnés dans les centres de traitements de Mbandaka et ses environs, dans la province de l'Equateur, a constaté mardi 27 juin Radio Okapi. Cette situation est notamment due à la carence du matériel et la démotivation du personnel après le désengagement il y a trois mois, de l'ONG ADRA.

