Burkina Faso: 4e championnat international de moto cross du pays

L'Etalon moto cross, une association qui œuvre pour la promotion du cross à moto au Burkina Faso, a tenu le pari de l'organisation de l'édition 2017 du championnat international de moto-cross. Malgré la fête du Ramadan, le 25 juin 2017, cette IIIe édition a drainé une grande foule sur la piste de Saaba, commune rurale de Ouagadougou. La compétition a connu cinq catégories plus une démonstration des enfants âgés de 5 à 7 ans. Le classement s'est faite par points à l'issue de trois manches effectuées dans chaque catégorie. Dans la catégorie vedette, c'est-à-dire chez les séniors, c'est le Togo qui remporte le titre avec Daril Moving. Ce dernier est arrivé en tête à la première manche et 2e aux deux autres. Les 2e et 3e manches ont été remportées par Tristan Garcia du Burkina Faso.

