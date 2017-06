Burkina Faso: Préparatifs CHAN 2018

L'entraîneur des Etalons locaux, Drissa Malo Traoré dit Saboteur a dévoilé, le mercredi 28 juin à Ouagadougou une liste de 22 joueurs du championnat domestique pour jouer un match test, le dimanche 2 juillet à Ouagadougou contre les Eperviers locaux du Togo. Cette rencontre qui compte pour les préparatifs des éliminatoires du Championnat d'Afrique des nations de football (CHAN) sera une occasion pour Saboteur de connaître la valeur intrinsèque de ses poulains.

Au cours d'une conférence de presse organisée mercredi, Drissa Traoré dit Saboteur a donné quelques informations sur la forme de ses joueurs. Après trois matchs amicaux livrés contre le Bénin en aller-retour (1-1 puis 2-2) et le Chili (3-0) à Santiago de Chili, Saboteur et ses hommes multiplient les actions de préparation pour être fin prêts en août prochain contre le Ghana. Son équipe commence à prendre forme mais pas encore parfaite.

«On ne peut pas pour le moment évaluer à 100% la valeur de notre équipe, mais d'une manière générale nous avons une satisfaction du groupe», et le match contre les Eperviers locaux du Togo permettra au maître à penser de se faire une idée. «On aura une occasion de voir à peu près comment on a progressé», dit-il. Pour Saboteur, «le match au Chili nous a donné beaucoup d'enseignement, ce qui fait que les joueurs sont très forts sur le plan mental. Ils ont pris confiance et ils ont su comment le haut niveau se joue. Non seulement du point de vue du jeu mais également du point de vue environnemental».

Tout n'est pas parfait et il faut améliorer certains secteurs du jeu. «Les compartiments à améliorer sont au niveau de la division offensive. Il n'y a pas de problème au niveau du milieu de terrain et en défense. On essaiera de revoir pour stabiliser le secteur offensif», détaille Drissa Traoré. Il a fait appel au milieu de terrain de l'EFO, Jean Noël Lingani et l'attaquant de Kozaf Ismahila Ouédraogo pour renforcer son équipe. Selon le coach de l'équipe locale, l'instabilité des joueurs constitue une difficulté. «Nous ne pouvons pas prendre des joueurs à l'extérieur. C'est ce qui fait la complexité de la gestion du groupe. On avait convoqué Traoré Boubacar Sidiki et au dernier moment on nous dit qu'il doit aller en Algérie. Bassirou Compaoré était également avec nous et au dernier moment il est parti au Maroc. Il faut donc en permanence recommencer».

Après ce match amical contre le Togo, les Etalons locaux prendront part à un tournoi en Thaïlande et plus tard au Maroc avant d'affronter en aller-retour en août prochain, les Black Stars locaux du Ghana pour la qualification du CHAN Kenya 2018.

Liste des joueurs convoqués

1. Aboubacar Sawadogo

2. Aimé Zongo

3. Adama Sawadogo

4. Ismaël Armand Ouédraogo

5. Issouf Sosso

6. Façial Edmond Ouédraogo

7. Yaya Sanou

8. Souleymane Tapsoba

9. Fousseyni Béao

10. Ismaël Zagré

11. Mohamed Ouattara

12. Ousmane Junior Sylla

13. M'Bia Camara

14. Youssouf Barro

15. Adama Barro

16. Iliasse Sawadogo

17. Lassina Traoré

18. Ismaël Karambiri

19. Stéphane Bandé

20. Jean Noël Lingani

21. Ismahila Ouédraogo

22. Kader Saïdou Ouédraogo