Burkina Faso: Pénitentiaire - Les élèves inspecteurs GSP défendent leurs mémoires

L'école nationale de la Garde de sécurité pénitentiaire (GSP) organise, les 29 et 30 juin 2017, les soutenances de mémoires de fin de cycle. Pour la présente session, quatre élèves-inspecteurs de la promotion 2015-2017 défendent leurs travaux devant les jurys.

Après deux années de formation à l'Ecole nationale de la garde de sécurité pénitentiaire (ENGSP), les élèves-inspecteurs GSP présentent leurs mémoires de fin d'études. Le lancement officiel de la série de soutenances a eu lieu, le jeudi 29 juin 2017, à Roumtenga dans la banlieue Nord de Ouagadougou sous la présidence du Secrétaire général du ministère de la Justice, des droits humains et de la promotion civique (MJDHPC), Paulin Bambara, représentant le ministre Bessolé René Bagoro.

Au cours de la cérémonie officielle qui a précédé l'ouverture des soutenances, le président du conseil d'administration de l'ENGSP, Pousbila Mathias Niambekoudougou, a salué les efforts du corps enseignant, de la direction générale et du personnel de l'école pour avoir contribué à la formation des impétrants. Le PCA a aussi traduit sa reconnaissance au personnel de la Prison de haute sécurité mitoyenne de l'ENGSP «pour le souci de bonne collaboration qui l'anime».

M. Niambekoudougou a souhaité que les membres des quatre jurys constitués pour apprécier les travaux des élèves-inspecteurs puissent tenir compte des critères «de scientificité» qui devraient guider la démarche des candidats dans l'élaboration de leurs documents respectifs. Il a aussi invité les futurs inspecteurs GSP à s'approprier, avec humilité, les différents amendements que les jurys ne manqueront pas de faire en vue d'enrichir la documentation de l'ENGSP au profit de toute la communauté de la Garde de sécurité pénitentiaire. C'est dans cette optique que le SG du MJDHPC, Paulin Bambara, a relevé la pertinence des thèmes abordés au regard du contexte national marqué par la lutte contre l'insécurité sous toutes ses formes.

Bien exploiter les travaux de recherche

Ils ont trait à la gestion administrative et matérielle des établissements pénitentiaires, à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu'aux missions de maintien de la paix. Aussi a-t-il invité la direction générale de l'ENGSP et celle de la Garde de sécurité pénitentiaire à veiller à la valorisation et à l'exploitation rationnelle des mémoires, du moins ceux qui se distingueront par leur qualité professionnelle et scientifique. Le thème de la soutenance inaugurale, faite par l'élève- inspecteur Boureima Nikiema a porté sur «L'acquisition et la gestion du matériel spécifique de la garde de sécurité pénitentiaires».

L'impétrant a passé au crible les forces et les faiblesses des modalités d'acquisition du matériel destiné au GSP, en pointant au passage «l'inadéquation de la règlementation générale de la commande publique» qui ne favorise pas l'achat d'équipement de qualité. Son travail a été jugé recevable et sanctionné par la note de 15 sur 20. Les trois autres soutenances sont présentées ce vendredi 30 juin 2017. Elles portent sur les «Stratégies pour l'efficacité de l'unité d'intervention de la Garde de sécurité pénitentiaire», présenté par Théodore W. Kagambega, sur la «Contribution de la Garde de sécurité pénitentiaire aux opérations de maintien de la paix des Nations unies : cas de la MONUSCO», soutenu par Elysée Simporé et sur le «Diagnostic du greffe des établissements pénitentiaires au Burkina Faso : cas du service greffe de la MACO», défendu par Casimir Nikiéma.

L'Ecole nationale de la Garde de sécurité pénitentiaire est fonctionnelle depuis la rentrée académique 2014-2015. Elle assure la formation initiale et continue des élèves-assistants, élèves-contrôleurs, élèves-inspecteurs de sécurité pénitentiaire.