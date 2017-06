Ile Maurice: Anil Gayan - «Il faut mettre de l'ordre à l'île-aux-Cerfs»

«Nou bizin met enn lord», ont insisté à la fois les ministres et le directeur de l'île. «Je prends en considération l'intérêt des opérateurs. Je souhaite qu'ils opèrent dans des conditions hygiéniques et acceptables», a ajouté Anil Gayan.

Anil Gayan a souligné qu'il est du même avis et a soutenu qu'il «faut trouver un prix équitable pour tous les opérateurs». «Nous devons tous collaborer pour trouver une solution. Nous sommes en train de projeter une mauvaise image de l'île et du pays», nous a fait comprendre Amelot Marc, directeur de l'île-aux-Cerfs.

«Je suis content que le ministre du Tourisme m'ait invité et qu'il ne compte pas annuler les grillades. Les opérateurs bénéficieront d'emplacements pour continuer à travailler», s'est réjoui Sugriv pydeegadoo, propriétaire d'un bateau et ex-operateur barbecue. Ce dernier souligne que les opérateurs ne sont ni contre le ministère et ni contre les autres autorités mais Ils veulent uniquement satisfaire leurs clients et faire leur travail.

