Mali: La Minusma reconduite pour un an avec un mandat renforcé

Ces forces seront complémentaires, a assuré l'ambassadeur français François Delattre qui estime aussi que ce texte s'inscrit dans l'esprit du nouveau partenariat stratégique entre les Nations unies, les pays africains et les organisations régionales africaines sur les questions de paix et sécurité.

Grâce à cette aide logistique et opérationnelle, le Conseil de sécurité espère combler le vide sécuritaire qui profite aux groupes criminels et terroristes. Certains Etats membres se sont cependant émus du financement de cette nouvelle tâche.

Le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé à l'unanimité et pour un an le mandat de sa mission au Mali. Le plafond de troupes déployées reste inchangé avec près de 13 000 casques bleus et 1920 policiers.

