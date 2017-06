Afrique: Le « Zoulou blanc » Johnny Clegg fait ses adieux au public

Plus de cinq millions d'albums vendus plus tard, sa carrière touche donc à sa fin. Il a commencé à écrire son autobiographie et promet de continuer la musique. Mais plus sur scène.

« On ne pouvait pas se produire dans les lieux publics (... ) alors on le faisait dans des endroits privés comme les églises ou d'autres enclaves non-raciales », se souvient-il.

Le titre rend hommage au dirigeant du Congrès national africain (ANC) Nelson Mandela, alors incarcéré depuis plus de vingt ans dans le pénitencier de Robben Island, au large du Cap. La seule évocation de son nom est strictement interdite et totalement insupportable pour le régime de Pretoria, qui l'interdit.

En 1983, il accède au statut de star mondiale avec la sortie de son nouvel album, « Scatterlings of Africa », qui le catapulte en tête des hit-parades en Grande-Bretagne et en France.

En 1979, Johnny Clegg et son groupe « multicolore » Juluka sortent leur premier album, « Universal Men ». Un mélange inédit de pop occidentale mâtinée de rythmes zoulous, d'accordéon et de guitare qui, contre toute attente, trouve immédiatement son public.

