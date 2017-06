Afrique: Le clergé africain touché par des cas de pédophilie

Selon une récente enquête publiée en mars 2017 par le journal en ligne Médiapart, les cas de pédophilie dans l'Eglise existent en Afrique. La Guinée et leCameroun compteraient le plus de religieux catholiques coupables d'abus sexuels. Surtout au Cameroun, ce phénomène va crescendo ces derniers temps, estime Guy Zogo, coordonateur d'Equinoxe Télévision du Centre et du Sud-ouest du Cameroun. Mais, la plupart les religieux accusés de pédophilie et d'attouchements sexuels ne font l'objet d'aucune poursuite judiciaire. Ce qui contribue à maintenir le secret autour de ces actes qui la plupart du temps ne sont pas dénoncés à la justice.

Après la révélation d'un nouveau scandale pédophile qui vient d'éclabousser l'Eglise catholique, on s'interroge sur la rareté des cas en Afrique. Seul le Cameroun et la Guinée ont connu des exemples similaires.

