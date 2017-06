Nigeria: Quatre veuves nigérianes face au puissant Shell

Shell aurait donc encouragé l'État à stopper Ken Saro-Wiwa et le MOSOP, sachant qu'ils seraient, de ce fait, très probablement victimes de violations des droits humains. Dans un communiqué rendu public par Shell, l´entreprise rejette ces accusations qu´elle qualifie de "fausses et sans fondement".

Pour rappel, Ken Saro-Wiwa et le Mouvement pour la survie du peuple Ogoni, le MOSOP, se sont opposés dans les années 1990 à la la présence de Shell au Nigeria. Ils accusaient la société de s'enrichir grâce au pétrole extrait sur leurs terres et dénonçaient la pollution due aux rejets de pétrole et aux torchères qui dévastent l'environnement et sont à l'origine d'une catastrophe écologique dans cette région du Nigéria.

"C´est l´aboutissement d'un long combat. Esther Kiobel qui mène cette bataille, a du quitter le Nigeria très rapidement après la mort de son mari. En 1998, elle est partie au Etats-Unis où elle a obtenu l´asile et elle y réside toujours. Elles ont du vivre avec toutes ses angoisses, la souffrance, le deuil. Donc il leur a fallu développer des ressources et finalement faire preuve d´un courage absolu exceptionnel. Déjà le faite qu´un procès s'ouvre c'est un signal très important en faveur de la lutte contre l´impunité dans cette situation".

