Rwanda: Génocide rwandais - BNP Paribas sur la sellette

"S'ils sont au courant qu'il y a eu un intermédiaire, alors qu'il y a un embargo qui a été voté un mois plus tôt, justement le code monétaire et financier est assez stricte, c'est-à-dire qu'on peut supprimer l'agrément de la banque".

Cet aéroport de Goma est contrôlé à l'époque par l'armée française. Et, selon la plainte, les armes sont ensuite acheminées par la route au Rwanda où elles sont livrées aux forces armées rwandaises, celles-là mêmes qui sont en train de perpétrer le génocide. Là ce sont d'anciens responsables politiques et militaires français qui sont pointés du doigt par les associations pour complicité de génocide.

Dans l'espace de deux jours, ce sont deux plaintes qui viennent d'être déposées en France en liaison avec le génocide rwandais de 1994. Au cœur de cette double affaire: d'une part les autorités françaises de l'époque, de l'autre la banque BNP Paribas. Elles ont été déposées par trois associations, Sherpa, Ibuka France et le collectif des parties civiles pour le Rwanda. Toutes deux visent une livraison d'armes bien précise, à savoir 80 tonnes d'armes livrées en juin 1994 depuis les Seychelles à l'aéroport de Goma, dans l'est de ce qui est alors le Zaïre.

