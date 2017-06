Gabon: Lloyd Palun - Le Gabonais va quitter le Red Star pour la Belgique

C'est le week-end le plus prestigieux de l'année pour le 1er et le 4e arrondissement de Libreville. Samedi, la… Plus »

Relégué en National 1 à l'issue de la saison, le Red Star va perdre Lloyd Palun. France Football indique que l'ancien latéral de Nice doit s'engager avec le Cercle Bruges, pensionnaire de deuxième division belge. Avant le début du mercato, l'AJ Auxerre s'était renseigné sur le joueur, en prévision du départ de Ruben Aguilar, finalement remplacé par Bendjaloud Youssouf. Puis ce sont les clubs de l'AC Ajaccio et du Gazélec qui se sont penchés sur son profil. Au final, Lloyd Palun ne poursuivra pas en Ligue 2. À 28 ans, Palun compte une soixantaine de matches de L1, pareil en L2. Il a été le joueur le plus utilisé la saison passée au Red Star.

