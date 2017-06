Cameroun: Ligue 1 - André-Frank Zambo Anguissa prolonge à Marseille

«A force de travail, André-Frank Zambo Anguissa a réalisé des progrès significatifs depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille pour s'imposer comme un joueur important de l'effectif olympien. Sa récente convocation et sa performance de haut niveau en sélection du Cameroun lors de la Coupe des confédérations le prouvent et le club est heureux de pouvoir annoncer sa prolongation pour trois années supplémentaires. Il est un bel exemple de réussite pour les jeunes joueurs qui arrivent à Marseille. Nous allons continuer à faire tous les efforts pour mieux détecter et fidéliser les meilleurs jeunes talents africains pour qui l'OM reste un club de référence», a déclaré Jacques Henri Eyraud, président du Directoire de l'Olympique de Marseille.

