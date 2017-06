Maroc: Le Groenland, grand responsable de la hausse du niveau des océans

Les chercheurs ont "corrigé un biais, petit mais important, dans les données satellitaires de la première décennie", explique à l'AFP Xuebin Zhang, professeur au National Laboratory of Marine Science and Technology à Qindao (Chine).

La première consiste à examiner la contribution à cette hausse de trois éléments: la dilatation de l'océan due au réchauffement climatique, les modifications dans la quantité d'eau stockée sur terre et la fonte de la glace provenant de glaciers et de la calotte glaciaire au Groenland et en Antarctique.

Cette estimation, ajoute-t-il, suppose que la vitesse à laquelle les océans montent va rester stable. "Il y a pourtant des preuves convaincantes - dont l'accélération de la fonte du Groenland et de l'Antarctique - que cette vitesse est en fait en train d'augmenter, et d'augmenter de manière exponentielle", souligne-t-il. A lui tout seul, le Groenland contient assez d'eau gelée pour faire monter le niveau des océans d'environ sept mètres.

