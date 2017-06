Maroc: Hasbane se dit prêt à jeter l'éponge

Hasbane répond donc à ses opposants qui, eux, ont une autre version, taxant l'actuel président de tous les maux et le tenant pour premier responsable de la débandade que connaît le club. En attendant, c'est le Raja qui est pris en «otage» entre deux parties, décidément pas du tout prêtes à lâcher du lest en vue de trouver un terrain d'entente. Si bon nombre d'adhérents voient rouge et crient haut et fort qu'il est grand temps de revoir de fond en comble la demeure, en appelant à la tenue d'une assemblée générale extraordinaire, pour l'actuel bureau, la prochaine étape sera une AGO programmée pour le 31 juillet prochain. Ce qui est sûr, c'est que le bras de fer se poursuivra entre deux parties, l'une visible sur la scène et l'autre agissant dans l'ombre. Mais c'est le Raja qui paye les pots cassés au grand dam de ses supporteurs qui ne souhaitent qu'une chose : que le club renoue avec les titres.

Selon lui, l'actuel bureau, et en dépit d'un contexte difficile, est parvenu, preuves et documents à l'appui, à s'acquitter de sa tâche, réduisant la dette de 33 millions de dirhams alors qu'elle est de l'ordre de 230 millions de dirhams.

