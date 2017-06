Maroc: Quatrième semaine de hausse consécutive à la Bourse de Casablanca

La capitalisation boursière se situe à 602,23 MMDH, soit une hausse de 1,79%. La Place boursière casablancaise a évolué suivant un trend haussier sur la période allant du 19 au 23 juin courant, alignant ainsi une quatrième semaine de progression consécutive.

La Bourse de Casablanca tire son épingle du jeu, au titre de cette semaine, en terminant sur un net rebond, commentent les analystes de Crédit du Maroc Capital (CDMC).

Au final, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, s'apprécie de 1,75% à 11.956,76 points, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, gagne 1,87% à 9.775,05 points, rapporte la MAP.

Dans ces conditions, les performances "Year-To-Date" (YTD) de ces deux baromètres se trouvent renforcées de +2,68% et +2,39% respectivement, contre +0,92% et +0,51% une semaine plus tôt.

La tendance est entérinée par l'indice international, FTSE CSE Morocco 15, comprenant les grandes capitalisations les plus liquides, qui se hisse de 2,44% à 11.352,53 points, au moment où le FTSE Morocco All-Liquid en avancement de 1,82% s'établit à 10.220,56 points, soit des variations respectives de +5,93% et de +2,91% depuis le début de l'année.

Selon CDMC, l'orientation positive du marché durant cette semaine trouve son origine, notamment, dans les performances affichées par la quasi-totalité des grandes capitalisations, notamment, Cosumar (+4%), BCP (+3,66%), Marsa Maroc (+3,64%), Itissalat Al-Maghrib (+2,97%) et LafargeHolcim Maroc (+2,32%).

Dans la foulée, la capitalisation boursière en augmentation de 10,58 milliards de dirhams (MMDH) se situe à 602,23 MMDH, soit une hausse de 1,79%, relève la société de bourse dans sa revue hebdomadaire, dont copie est parvenue à la MAP.

Transigé à hauteur de 53,4% sur le compartiment de blocs, le volume d'affaires hebdomadaire s'établit à 3,86 MMDH (+3,2 MMDH).

Au niveau du marché de gré à gré, 2.699.324 actions BCP ont changé de main à 304,24 dirhams, souligne la même source, notant que 1.521.574 titres Cosumar ont été cédés à 430 dirhams.

Ces deux opérations concentrent, à elles seules, 77,5% des échanges sur ce compartiment, a-t-elle ajouté.

Au niveau du marché central, le trio Attijariwafa bank, Addoha et BMCE Bank rafle, à lui seul, 53,4% des transactions de la semaine.

Pour sa part, le volume global depuis le début de l'année atteint 26,44 MMDH, avec une part de 79,8% pour le marché central et 20,2% pour le marché de blocs, tandis que le volume quotidien moyen (VQM) ressort à 214,99 millions de dirhams.

Les meilleures performances hebdomadaires ont été signées par HPS, Crédit du Maroc, Maghreb Oxygène et Maghrebail avec des hausses respectives de +13,01%, +7,07%, +5,98% et +5,53%.

En parallèle, les valeurs Ciments du Maroc, Unimer, Afriquia Gaz et SRM accusent les plus fortes baisses avec respectivement -3,40%, -3,49%, -4,48% et -5,15%.