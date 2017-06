Burkina Faso: Guerre du Bani-Volta - L'histoire vue par Céleste Coulibaly

La guerre du Bani-Volta (1915-1916), c'est le titre du premier ouvrage de l'ancien chef de corps de l'ex-RSP et dernier aide de camp de Blaise Compaoré, le lieutenant-colonel Céleste Coulibaly. La dédicace de cette œuvre qui éclaire sous un jour nouveau l'un des plus importants soulèvements populaires durant la période coloniale a eu lieu hier, 29 juin 2017 au Mess des officiers à Ouagadougou.

Dernier aide de camp de Blaise Compaoré et ancien chef de corps de l'ex-RSP, le lieutenant-colonel Moussa Joseph Céleste Coulibaly est l'un des officiers de ce régiment, à être resté « blanc comme neige ».

Sur son rôle aux côtés de l'ancien président, il explique : « les gens font souvent la confusion. Le rôle d'aide de camp n'est pas un rôle politique, c'est un rôle purement militaire. J'ai d'ailleurs été proposé à ce poste par l'Etat-major ».

De ce fait, il est resté aux côtés de Blaise Compaoré lors de sa fuite en Côte d'Ivoire puis lors de son séjour marocain avant de rentrer de son propre chef au pays. « Maintenant, je circule librement à Ouaga », dit-il avec le sentiment du devoir accompli.

Avec la chance de l'absent, le lieutenant-colonel Céleste Coulibaly a aussi échappé aux troubles de septembre 2015. Deux semaines avant l'intrusion d'éléments de l'ex-RSP en Conseil de ministres, l'officier s'était envolé pour la France où il devait entamer un stage à la prestigieuse Ecole de Guerre de Paris. Il en ressortira breveté en janvier 2016 avec la 23e promotion qui a pris pour nom de baptême « Verdun », en hommage à la célèbre bataille de la Grande guerre.

Comme n'importe quel quidam, c'est via les médias internationaux qu'il a suivi le déroulement du coup d'Etat revendiqué par le général Gilbert Diendéré et la dissolution de son régiment après l'échec de ce pronunciamiento.

De retour au pays, il est depuis août 2016, le chef adjoint de la division formation de l'état-major général des armées.

Derrière ce brillant officier, au vu de son parcours, d'infanterie et de parachutiste, il y a aussi l'intellectuel passionné d'histoire et de littérature. Céleste Coulibaly est, entre autres, titulaire d'un Master II en sciences historiques et philologique (Ndlr : science qui traite une langue d'un point de vue historique), option religions, cultures et politiques, à finalité de recherche, obtenu à la Sorbonne en 2016.

Tant que l'histoire sera écrite par le chasseur...

C'est lors de son stage à l'Ecole de guerre, que l'historien qui sommeillait en lui trouve matière à se réveiller. Là-bas en France il avait accès à une source inépuisable d'archives sur le passé coloniale de l'Hexagone. Une aubaine pour ce petit-fils de tirailleurs sénégalais qui décide de s'attaquer à un pan méconnu de l'histoire de son pays : la révolte des populations du Bani-Volta contre l'oppression coloniale entre 1915 et 1916. Une région où il est lui-même originaire.

Cet épisode de leur passé, certains Burkinabè n'en ont sans doute entendu parler qu'en 2016 lorsque l'Assemblée nationale avait décidé de commémorer le centenaire de l'évènement.

Sur le plan géographique, le Bani-Volta se situe entre l'actuelle région de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso et le fleuve Bani au Mali. Alors que la première guerre mondiale battait son plein, les jeunes de cette zone, contraints, allaient renflouer les contingents de tirailleurs envoyés au front. Ajouté à l'impôt imposé à ces populations qui étaient « au départ dociles », le sentiment anticolonial prend racine et entraîne la révolte. Issus d'ethnies, de religions, de cultures variées, les indigènes se coalisent avec pour objectif commun de bouter l'envahisseur hors de leurs territoires.

Avec la plume trempée dans l'encre militaire et historique, le lieutenant-colonel Moussa Joseph Céleste Coulibaly revisite dans La guerre du Bani-Volta (1915-1916), édité en mai 2016 à L'Harmattan Paris cette séquence, sous un regard nouveau. Le choix du terme guerre plutôt que celui de révolte, couramment utilisé est en cela évocateur. Dans ce livre en trois parties, il revisite en effet les fondements de la colonisation depuis la conférence de Berlin et l'organisation de ces peuples avant le contact avec le Blanc. Il s'applique surtout à démontrer que leur insurrection était organisée. Malgré les armes rudimentaires d'un camp, Céleste Coulibaly indique que ce conflit avait tous les attributs d'une guerre telle qu'on la conçoit aujourd'hui : concentration des efforts, liberté d'action, usage du leurre, de la ruse, etc. Plus que d'écrire, il réécrit l'histoire car les historiens du colon ont pris soin de ne mentionner que les termes rebelles, insurgés, révolte en lieu et place d'ennemis ou de guerre.

Entre 1915 et 1916, cette guerre aurait donc fait 30 000 victimes du côté des insurgés, selon des chiffres non vérifiés et 148 du côté de l'armée française, selon une estimation de Céleste Coulibaly. Elle a concerné au total entre 800 000 et 900 000 âmes. Comme autres conséquences, 112 villages ont été rayés de la carte par les canons. Pour l'auteur, les rebelles n'ont été défaits qu'à l'usure. D'autres facettes de ce conflit restent à explorer selon lui, notamment sur les raisons qui ont poussé certaines populations à refuser de prendre les armes contre le colon.

Selon le préfacier, l'ancien ministre de la Culture, le journaliste et écrivain Baba Hama, le « militaire devenu littéraire» partage dans cette œuvre de plus de 200 pages, son intérêt de l'histoire avec ses concitoyens. Paraphrasant l'empereur romain Jules César, il a invité les Burkinabè à acheter le livre pour s'approprier leur propre passé : « Nous sommes venus, nous avons entendu, nous avons lu ». L'ouvrage est déjà disponible au prix de 14 000 FCFA dans les libraires Jeunesse d'Afrique et DIACFA.

Pour le chef d'Etat-major de l'Armée de terre, le colonel-major Léon Traoré, cette œuvre prouve à souhait que notre armée actuelle avant d'être héritières de l'armée coloniale est issue d'une tradition, où « les gens savaient se battre ».