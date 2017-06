Burkina Faso: Expropriation d'une famille à Koudougou - Me Adrien Ouédraogo à deux doigts d'être brûlé vif dans son véhicule

Midi fiévreux, hier jeudi, au secteur 4 de Koudougou, où, parti pour déloger des occupants d'une cour par la démolition de leur maison, l'huissier de justice, Me Adrien Ouédraogo, s'est heurté au courroux de la population, notamment de la famille Yaméogo. N'eut été l'intervention de la gendarmerie, l'auxiliaire de justice allait être immolé dans son véhicule.

En attendant d'avoir la version des différentes parties prenantes dans cette affaire, signalons que c'est une foule en colère que nous avons trouvé agglutinée devant les restes de ce qui était la concession d'Aziz Yaméogo. C'était au secteur 4, en face de la Nationale 14, juste après le gouvernorat. Des brides d'informations que nous avons pu glaner, il ressort que c'est un différend foncier qui est à l'origine de cette crise. La parcelle est située dans ce qui était les champs de notre famille.

Au cours du lotissement, le propriétaire terrien s'était opposé à ce qu'on l'attribue à une tierce personne. Ce qui fut fait malgré qu'on ait parcellé la zone. Quand le vieux est mort, il a été enterré sur la parcelle. Son fils est venu alors ériger les murs et une maison où il vit avec sa femme. On ne sait comment, des gens ont vendu la parcelle à un monsieur. Ce dernier est venu pour faire valoir ses droits de propriétaire. Nous lui avons expliqué que la tombe du vieux se trouve sur la parcelle et qu'avant de mourir, il avait exigé que la cour ne soit pas cédée à une personne étrangère de la famille. Nous lui avons même proposé de lui restituer le montant de l'acquisition de la parcelle. Il a refusé", nous explique un vieux s'étouffant presque de colère.

Selon lui, toutes leurs initiatives pour amener l'acquéreur à renoncer à déguerpir la famille sont restées vaines. La justice a naturellement donné raison à l'acquéreur qui dispose de documents faisant de lui le propriétaire légal du terrain. "Elle a donné une semaine à Aziz Yaméogo pour libérer la cour. C'est au terme de ce délai que l'huissier a entrepris d'appliquer la décision de justice controversée. "Quand il est arrivé avec les démolisseurs, la femme a demandé de lui donner du temps afin qu'elle appelle son mari.

Me Adrien a refusé et ordonné la démolition de la maison", rapporte un jeune. Et la cour fut détruite et les effets mis dehors. C'est ce qui a provoqué le courroux des Yaméogo du secteur 4. Ils s'en sont pris alors à l'huissier qui s'est réfugié dans son véhicule. Dans leurs tentatives de l'en extirper, les frondeurs ont préconisé de mettre purement et simplement le feu au véhicule. De l'essence et un briquet ont vite été amenés. Il a fallu de la vista et une force de conviction aux trois ou quatre pandores et à certaines bonnes volontés pour dissuader les partisans de l'incendie. Cela a permis à la gendarmerie de faire venir du renfort et d'exfiltrer le pauvre huissier qui étouffait de chaleur dans la voiture où il était bloqué pendant près de deux heures.

Nullement calmés, les manifestants ont déversé leur rage sur le véhicule du huissier. Certains ont préconisé même qu'ils aillent incendier son domicile. Mais ils ont été dissuadés de se livrer à une telle entreprise. Quand nous quittions les lieux, autour de 15h 40, la tension avait un peu baissé, même si la situation demeurait délétère.