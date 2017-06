Burkina Faso: Lutte contre l'exploitation des enfants - CLEAR II pour voir plus clair

WINROCK international, en collaboration avec le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, a procédé le 29 juin 2017 à Ouagadougou au lancement officiel des activités de CLEAR II (country level engagement and assistance to reduce child labour) au Burkina Faso. Ce projet a pour objectif d'améliorer l'environnement juridique relatif au travail des enfants ainsi que l'application des politiques et lois y relatives.

Le Burkina Faso a ratifié la convention relative aux droits de l'enfant depuis août 1990. Cependant au-delà des textes et instruments juridiques, une communication adaptée et une sensibilisation appuyée sont nécessaires. La tâche est rendue plus difficile dans un contexte socioculturel où le travail de l'enfant se présente comme un acte de socialisation et un processus d'initiation aux responsabilités futures. La conception du travail de l'enfant ouvre bien souvent la voie à des situations de pires formes de travail. Jeudi dernier, WINROCK international, en collaboration avec le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, a ainsi décidé de plaider une fois de plus sur l'amélioration des conditions de vies et de travail des enfants.

Selon Clément Sawadogo, ministre la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, « l'ampleur du phénomène du travail des enfants reste préoccupante et nécessite que des actions fortes et des mesures concrètes continuent d'être prises ».

Pour lui, CLEAR II viendra renforcer les actions de lutte contre le travail des enfants.

Initialement prévu pour débuter le 30 septembre 2014 et ce, pour une durée de quatre ans, le projet a finalement été lancé le 29 juin 2017. A en croire Christelle Kalwoulé, coordonnatrice de CLEAR II, ce retard est dû au contexte sécuritaire du pays. D'un budget de 7 millions de dollars, le projet prendra fin en septembre 2018.

Andrew Young, ambassadeur des Etats-Unis au Burkina Faso, parrain de la cérémonie, n'a pas manqué de signifier que CLEAR II est un projet financé par le peuple américain à travers le département américain du travail. Il a pour ambition d'accompagner le gouvernement burkinabè dans sa lutte contre les pires formes de travail des enfants. Il vient en appui au ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, dans la mise en œuvre de sa politique et de sa stratégie de lutte pour une solution acceptable à la problématique du travail des enfants.

A titre illustratif, en 2006, une enquête nationale sur le travail des enfants par l'Institut national de la statistique et des démographies (INSD) indiquait déjà qu'au Burkina Faso, environ 1 558 869 enfants âgés de 5 à 17 ans étaient économiquement actifs dans plusieurs secteurs d'activités.

Les résultats dudit projet, à son évaluation, traduiront en grande partie la qualité des rapports. Il s'agit d'un projet d'accompagnement et non de mise en œuvre directe sur le terrain.