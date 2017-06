Sénégal: Fédération sénégalaises des sociétés d'assurances - Moustapha Noba prend les commandes

Moustapha Noba, est le nouveau Président de la Fédération sénégalaises des sociétés d'assurances(FSSA). Il remplace à ce poste Mor Adj qui a fait 10 ans sans interruption.

50 ans après sa création, un vent de fraicheur souffle à la Fédération sénégalaises des sociétés d'assurances(FSSA) avec le départ de Mor Adj. Quand on a fait plus de dix ans dans le secteur des assurances, que peux-ton espérer de plus. Sinon le sentiment du devoir accompli et la reconnaissance de ses pairs. Mais le plus important : la perpétuation de son œuvre. Sans aucune forme de prétention à vouloir réinventer la roue, le nouveau Président de la Fédération sénégalaises des sociétés d'assurances(FSSA), doit et devra réformer quitte même à faire du neuf avec du vieux.

De toute façon, le nouveau virage est amorcé. Moustapha Noba et sa dream team semble ne pas avoir de temps à perdre. Les assureurs ont une nouvelle vision. En termes clairs, il se dit que dans la nouvelle feuille de route du très discret patron de la fédération qui va fêter ses 58 ans le 12 Août prochain, un des chantiers est la communication. Les assureurs vont devoir dorénavant communiquer sur leur métier

De même, ils sollicitent l'appui des autorités et sont disponibles à accompagner l'Etat dans le financement du Plan Sénégal émergent. Ils vont également appuyer le développement d'un tissu économique de PME. La fédération va s'atteler à les aider dans le financement et les assurer.

D'ailleurs, le nouveau président de la FSSA, diplômé de la prestigieuse IIA Yaoundé Cameroun répète à l'envie à ses visiteurs de toute classe confondue que : «L'assurance ne doit plus être considérée comme un produit de luxe».

Au chapitre des innovations on peut noter que c'est pour la première fois que le Bureau de la FSSA allie : une physionomie Hétérogéne (les locaux sont représentés, les filiales de groupes africaines, et internationaux allianz, Axa etc) et une certaine homogénéité dans l'équipe qui compose la nouvelle direction.

Côté cour comme côté jardin, Moustapha Noba, Administrateur Directeur général de Sunu Assurances Iard Sénégal depuis 2013, est décrit par ses pairs comme un véritable professionnel, adepte de la gestion orthodoxe de normes prudentielles. «Il va insuffler un souffle nouveau à la FSSA», lâche un fin connaisseur du milieu qui a eu le pratiquer.