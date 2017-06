Togo: Le ministre Ihou annonce une bonne nouvelle

La foire Made in Togo était prévue avoir lieu du 28 juillet au 07 août prochain. Finalement, elle s'étendra jusqu'au 11 août. L'annonce a été faite ce jeudi par le ministre Atigbé IHOU, au lancement de la 14ème foire internationale de Lomé.

Depuis l'année dernière, un nouvel événement a été introduit dans l'organisation des foires au Togo : il s'agit de la foire Made in Togo », a rappelé le ministre de l'Industrie et du Tourisme. Et l'édition de cette année est prévue du 28 juillet au 07 août 2017.

Mais, la durée a été prolongée de quelques jours, a annoncé le ministre IHOU.

« Initialement prévue pour 10 jours, du 28 juillet au 07 août, elle s'étendra jusqu'au 11 août », a-t-il fait savoir. Deux raisons justifient cette prorogation.

D'une part, le traditionnel objectif, celui de permettre une fois encore aux producteurs et entraineurs togolais de tous les secteurs d'activités de faire valoir leurs produits. Et d'autre part, « permettre à nos illustres hôtes du sommet d'AGOA de visiter et de s'imprégner de la diversité, de l'originalité et de la qualité des produits togolais », a justifié Atigbé IHOU.