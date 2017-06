Togo: Plus de 300 000 visiteurs attendus

La 14ème foire internationale de Lomé aura lieu du 24 novembre au 11 décembre 2017, soit dans un peu plus de cinq mois. Le lancement a été effectué ce jeudi par le ministre Atigbé IHOU et Johnson Kuéku-Banka, respectivement ministre de l'Industrie et du Tourisme, et Directeur Général du Centre Togolais des Expositions et Foires Togo 2000.

Quatre principaux types d'activités meubleront ce rendez-vous commercial. D'abord, les expositions, les démonstrations, les dégustations et les visites guidées. Ensuite, les rencontres B 2 B, les rencontres acheteurs et vendeurs sous la coupole d'ECOBIZ CEDEAO. Après, les soirées culturelles. Et enfin, les journées nationales des pays participants et les journées portes ouvertes sur les entreprises exposantes.

Le ministre Atigbé a du coup invité les organisateurs à s'y mettre davantage et comme d'habitude pour la satisfaction de tous les acteurs.

Message bien compris, rassure le directeur général du CETEF. Puisque le thème étant le numérique au service des affaires, le CETEF veut donner le ton en posant un acte concret.

« Nous allons nous y mettre davantage en permettant pour la première fois à nos visiteurs d'acquérir leurs billets d'entrée par le biais d'une application qui est actuellement en cours de développement », a-t-il annoncé.

25 pays sont attendus à cette foire dont le Nigéria, pays invité d'honneur. Il est également attendu 300 000 visiteurs et 1100 exposants. Tout ceci devra occuper un espace de 19 000 m2.