Togo: La promotion du numérique en toile de fond

Avant le ministre Ihou, c'est le Directeur général du Centre Togolais des Expositions et Foire (CETEF) qui s'est évertué à expliquer l'importance du thème de cette année. A partir des exemples édifiants, il a fait constater les facilités qu'offre aujourd'hui le numérique dans le monde des affaires. Il reste dès lors qu'en associant ce thème à cette édition de la Foire internationale de Lomé, il attirera l'attention des uns et des autres sur cette présence implaccable du numérique dans la vie de tous les jours. Il espère également que sa structure par ce thème jouera pleinement son rôle aux côtés des gouvernants quant à la promotion du numérique dans le monde des affaires.

Dans son discours de lancement de cette campagne 2017 de la 14ème Foire internationale de Lomé, le ministre de l'Industrie et du Tourisme. M. Ihou s'est réjoui de ce que par cet évènement commercial qui ouvre ses bras aux opérateurs économique du continent africain et hors du continent, "notre pays constitue un pôle d'affaire important dans notre sous-region". Pour ce qui est du thème de cette édition, à savoir "le numérique au service des affaires", à entendre le ministre, c'est un thème qui cadre bien avec l'évolution du monde avec les nouvelles technologies, dans la mesure où aujourd'hui, "personne ne peut nier l'importance du numérique dans notre vécu quotidien". Il a enfin exhorté les différents acteurs à jouer de leur partition aussi bien pour la 14ème édition de la FIL, mais aussi la 2ème édition de la Foire Made in Togo qui a lieu cette année du 28 juillet au 13 Août et dont le but est de valoriser les produits nationaux.

